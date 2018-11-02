Bir bombalı araç daha yakalandı!

Malatya'da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış, C-4 olduğu değerlendirilen 28 kilogram patlayıcı madde ile elektrikli fünye ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.R.Ü. gözaltına alındı.

Mardin'de de yakalanmıştı

Dün de Mardin'de bir araçta yapılan aramada yaklaşık 250 kilo patlayıcı ele geçirilmişti. Araçtaki 3 zanlı ile onlara yardım ettikleri değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınmıştı.