Bir banka daha kart yapılandırma paketini açıkladı

Vakıfbank kredi kartları, bireysel ve ticari kredilerin yapılandırması paketi açıklandı.

Vakıfbank da kart borçlarına yönelik 24 aya kadar yüzde 1,10 60 aya kadar ise yüzde 1,20 aylık faiz ile kredi kullandıracak.

Vakıfbank takipteki kredileri de sıfır faizle yapılandıracağını açıkladı.

100 bin liranın altında takipteki krediler için 12 aya kadar faiz sıfır olacak.

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