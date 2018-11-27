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Bir aylık bebeğin gelişim özellikleri

Bir aylık bebeğin özelliklerini sizler için derledik...

27 Kasım 2018 Salı 16:00
Bir aylık bebeğin gelişim özellikleri

Yüzükoyun yatan bebek, başını kaldırma gayreti gösterir ve çok hafif kaldırır.

Kollarından tutularak oturtma hareketi yapıldığında, başı arkaya düşer. Boyun kasları henüz gelişmemiştir. Başın dik tutulmasında, önemli rol alan sinirler, henüz olgunlaşmamıştır. Gövde, kol ve bacak kasları oldukça gergin olmasına rağmen, destek sağlama zayıftır. Sırtüstü yatarken baş orta çizgide, belirli bir müddet kalır.

Bebek ayakları üzerine bastırılarak dik tutulduğunda, bacaklar gerilir, bu işe bazen boyun adaleleri de katılarak, baş kısa bir müddet dik tutulabilir. Bu da refleks hareketidir. Yürümenin ilk tomurcuğudur.

20 cm. uzaklıkta, kırmızı bir cisim, bebeğin gözleri önünden geçirilirse, bakışlar ona yönelir. Gözlerin bir noktaya bakmasına “tespit etme” denir. Yalnız birkaç kez tekrarlamak gerekli olabilir.

Anne emzirirken bakışlarını anneye çevrilir. İlk sevgi dolu bakışlardır. Yeni doğan çağındaki gibi kucağa alındığında sakinleşir.

Açlık ve gaz sıkıntıları, ağlama nöbetleri yapar. Yorgun çocukta ise ağlama nöbetleri hafiftir. Anne ağlayan çocuğun ne demek istediğini anlar.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:00
  1. bir aylık bebek
  2. bir aylık bebeğin özellikleri

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