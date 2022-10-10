Bir ayda bin 261 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Belge alan projelerin yatırım tutarı 47 milyar 473 milyon 698 bin 757 lira olarak hesaplandı. Bu projelerle 31 bin 148 istihdam oluşturulması planlanıyor.

İstihdama katkı

Öte yandan sabit yatırım tutarı 821 milyon 160 bin 999 lira olan ve bin 339 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 38 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Geçen ay 237 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi. Vize verilen projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 578 milyon 359 bin 936 lira, istihdam edilenlerin sayısı 10 bin 497 oldu.

Projeler peş peşe

Ağustosta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 163 milyon 150 bin lirayla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde şişe, damacana, kavanoz, çanak ve tüp üretimi yapacak.

Cemre Marin Endüstri AŞ, Yalova’nın Altınova ilçesindeki açık deniz rüzgâr türbini destek gemisi inşası için 1 milyar 631 milyon 19 bin lira tutarında yatırım teşvik belgesi aldı.

Üretime destek

Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye verilen teşvik belgesi, Kastamonu merkezde 1 milyar 507 milyon liraya varan yatırımı içeriyor. Yatırım, kâğıt ve kartonun reçineyle lamine edilerek yapılan levhaların üretimini kapsıyor.