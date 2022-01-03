Bir ayda bin 196 yatırım teşvik belgesi

Belge alan projelerin yatırım tutarı 27 milyar 763 milyon 746 bin 292 lira olarak hesaplandı. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle 39 bin 170 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan sabit yatırım tutarı 856 milyon 241 bin 916 lira olan ve bin 382 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 47 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. 2021 Kasım ayında 272 projeye yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi. Anılan projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 74 milyon 808 bin 317 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 526 oldu.

BOTAŞ başı çekiyor

2021 Kasım döneminde en yüksek teşvik belgeli yatırım 4 milyar 32 milyon 967 bin 806 lirayla BOTAŞ’tan geldi. Şirket, İstanbul’un Silivri bölgesinde yıllık 4.60 milyar metreküp kapasiteye sahip yer altı doğal gaz depolama tesisi kuruyor. Güneş Ekspres Havacılık AŞ’nin teşvik belgesi verilen yatırımı ise Antalya’da 2 milyar 938 milyon 71 bin 369 lirayı bulan 51 uçaklık tarifeli yolcu taşımacılığını kapsıyor.