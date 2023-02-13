Bir ayağın çukurda, şu ettiğin laflara bak! Yazık, vallahi yazık

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yine en iyi bildiği işi yapıp algı operasyonuna girişti. "Depremi kadere, fıtrata, Allah'ın takdirine bırakan sorumlular kendi vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar" diyerek hükümete karşı yürütülen kara propagandaya destek çıkan Turan, maksatlı yazısında "Depremde sistem de çöktü, devlet de… Ne plan vardı, ne de strateji! Hiçbir kurum, “Tek Adam Sistemi” gereği, merkezden talimat gelmeden harekete geçemeyince, depremin zavallı talihsizleri ilk iki gün kaderlerine terk edildi… Depremin ikinci günü askerler devreye girdi, üçüncü günü iş makineleri yola çıktı, jeneratör, vinçle bölgeye ulaştı. Çok geç kalınmıştı! Depremi kadere, fıtrata, Allah'ın takdirine bırakan sorumlular böylece kendi vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.