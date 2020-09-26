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Dünya Bir araya gelen Araplar, YPG/PKK'ya karşı harekete geçti
Dünya

Bir araya gelen Araplar, YPG/PKK'ya karşı harekete geçti

Suriye'de evleri YPG/PKK tarafından kundaklanan Keşkeş Ceburlu Araplar tahrip edilen evleri için terör örgütünden tazminat istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:55:00 -
Bir araya gelen Araplar, YPG/PKK'ya karşı harekete geçti

Suriye'nin Haseke iline bağlı Keşkeş Cebur köyünün eski sakinleri, bir araya gelerek, 4 yıl önce YPG/PKK tarafından kundaklanan, tahrip edilen evleri için terör örgütünden tazminat istedi.

YPG/PKK'dan tazminat istediler

Haseke iline bağlı Keşkeş Cebur köyünün eski sakinleri, 4 yıl önce evlerini kundaklayarak kullanılamaz hale getiren YPG/PKK'ya karşı, sürgün edildikleri Şeddadi ilçe merkezinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Köylerinin imarına yönelik verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Keşkeş Ceburlu Araplar, terör örgütünden, kundakladıkları evler için tazminat istedi.

"Derhal serbest bırakın"

Terör örgütü YPG/PKK'nın alıkoyduğu bölge sakinlerinin derhal serbest bırakılmasını da isteyen göstericiler, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde protestoların genişleyerek devam edeceği mesajını verdi.

Ne olmuştu?

2016 yılında terör örgütü DEAŞ'ı bahane eden YPG/PKK, Haseke'nin Şeddadi ilçesine bağlı Keşkeş Cebur köyündeki onlarca evi yağmaladıktan sonra kundaklamıştı. Evleri ateşe verilen ve Araplardan oluşan köy sakinleri de terör örgütü tarafından Şeddadi ilçe merkezi ve çevresindeki köylere sürgün edilmişti.

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