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Siyaset Bir araya geldiler! İşte Biden'ın Erdoğan'a verdiği mesaj
Siyaset

Bir araya geldiler! İşte Biden'ın Erdoğan'a verdiği mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi. Biden Erdoğan'a, F-16 konusunda dikkat çeken bir mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 12:59:00 - 2022-11-15 13:01:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye ile ABD arasındaki F16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulmasındaki çabaları sebebiyle Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada, Biden ve Erdoğan'ın NATO ittifakı konularında yakın işbirliğinin sürdürülmesi ile diğer bölgesel ve küresel konuları görüştüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinden hemen sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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Yorumlar

Misafir

Türkiye rahat etmek istiyorsa, abd ve ab ile arasina mesafe kurmali

isimsiz

Bieden kahrolsun PKK demiş mi ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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