Bir anne başlarına geleni anlatıyor

Canım oğlum sabaha karşı 6:30'da ağlayarak uyandı. Yanına gidince hemen boynuma sarıldı ve bir süre daha ağlamaya devam etti. Ters bir şey olduğunu anladım ama herhalde kötü bir rüya görmüştür dedim. Biraz zaman geçtikten sonra kahvaltısını hazırladım. Kahvaltı etmek istemeyince şansımı bir de tarhana çorbası ile denemek istedim ama iki kaşıktan fazla içmedi. Biraz zaman geçtikten sonra erken de uyandığı için tekrar uykusu geldi ve güzelce uyudu. Saat 13.00'e doğru uyandığında yanakları al aldı, hemen ateşini ölçtük 38.5 çıktı. Ateşini düşürmeye çalıştık. Ateşi bir türlü düşmeyince ateş düşürücü verdik. Burnu çok hafif akmaya başlıyordu ve çok kesik kesik birkaç kere öksürdü. Soğuk algınlığı herhalde yarını bekleyelim dedik. Tekrar uyumak istedi. İkinci uykusuna yattı ve ne olduysa ondan sonra oldu zaten. Uyandığında suratı kıp kırmızıydı ve yavrum tek kelime ile "yanıyordu". Ateşini ölçtüğümüzde 40.2 olduğunu gördük ve hemen duşa soktuk. Ateş düşürücü verdik. Çok tuhaf bir şekilde öksürüyordu. Ağladığı zaman sesi çıkmıyordu. Hemen çocuk doktoru olan bir hastanenin aciline gittik. Yolda ateşi biraz düşmüş ve rahatlamıştı. Ben tabii panik içindeydim. Doktor, “evde de köpek havlamasına benzer şekilde mi öksürüyordu?” diye sorunca şaşırdık. Çünkü çıkan ses köpek havlaması gibiydi.

Krup nöbetine en iyi gelen şey soğuk havaymış. Evde tıkanan yavrum dışarı çıkıp hastaneye gelirken açılmış. Zaten idrar yapması için hastanenin acilinde beklerken ateşinin de düşmesinin etkisi ile oradan oraya koşmaya başladı. Aklınızda olsun çocuğu sakin tutmak, yormamak gerekiyormuş sonradan öğrendik biz de.

Ateşini kontrol altında tutmamız, eğer tekrar öksürüp tıkanırsa soğuk temiz hava almasını sağlamamız ve dik pozisyonda tutmamız, burnunun açık olmasını sağlamamız ve odasının ısını 16-20 derece arasında tutmamız gerektiğini öğrendik.

Krup nöbetinde soğuk buhar tedavisi uygulanırmış. Biz hastaneye gittiğimizde durumu iyi olduğu için soğuk buhar tedavisine ve daha ağır durumlarda kullanılan kortizonlu ilaca gerek olmadı.

Evdeysek derin dondurucunun kapağını açarak çocuğun soğuk hava solumasını sağlamak iyi gelirmiş. Krup virüsün neden olduğu bir hastalıkmış. Virüs bazı çocuklarda Krup'a sebep olurken bazılarında olmuyormuş. Üst solunum yollarında oluşan ödem sebebiyle akciğerlere yeteri kadar hava ulaşamıyormuş krup hastalığında. Çocuk yatar pozisyondayken boğazındaki ödem artacağı için uyurken başının yüksekte olmasını önerdi doktorumuz. Uyandıktan bir süre sonra bu ödemin geçeceğini belirtti...

Hemen açık temiz hava

Krup, üst hava yollarında ödem (şişme) sonucu gelişen ve akciğere ana hava girişini engelleyen ve üç yaş altında oldukça tehlikeli olabilen bir hastalıktır. Çoğunlukla viral enfeksiyonlar yüzünden soluk borusu iç duvarında gelişen ödem havanın içeriye girişini engeller; bebekte nefes alırken zorlanma olur. Bölgedeki ses telleri de etkilendiğinden öksürük nöbetleri havlama gibi olur.

Krup bünye eğilimi olan çocuklarda hemen her enfeksiyonda tekrarlayabilir. Başka bir çocukta burun akıntısı ve ateşle seyrederken onda kolaylıkla krup ağırlaşabilir. Bebek ne kadar küçükse üst solunum yolları daha dar olduğu için; kolaylıkla tıkanabilir, yaş büyüdükçe tehlike azalır.

Çoğunlukla ilk 2 gün daha belirgindir; daha sonra azalarak geçer. Başlangıç döneminde görülen nefes almada zorluk; aşırı efor, ağlama ve yüksek ateş olduğunda daha da kötüleşebilir. Sakin bir ortamda huzurlu olmalarının sağlanması ve mümkünse istirahat ve ateşin düşürülmesi gerekir. Bebeğin bulunduğu ortamın nemi ve ısısı da çok önemlidir. Yirmi derecenin üstünde oda ısısı ve %50 altındaki nem solunum yollarındaki ödemi arttırır. Kuru ortam solunum sıkıntısı daha da artırır.



Tedavisinde ilk adım solunum yollarına soğuk buhar uygulamasıdır. Hava açlığı ve huzursuzluk belirginse soğuk buhar ile beraber ödemi azaltıcı ilaç verilebilir. Ancak doğru olan yakınmalar belirginleşmeden bebeğin bulunduğu ortamda rahat solumasını sağlayacak şartların oluşturulmasıdır.



Krup öksürüğü başladığında evde iseniz ilk yapılması gereken çocuğunuzu üşümeyecek kadar giydirerek açık havaya çıkarmaktır. Açık alanda 5-10 dakika içerisinde rahatlamazsa ilaç uygulaması için hastaneye gidilmelidir. Hastalık süresince 16-18 derece oda ısısı ve %50-60 nem onu rahatlatır ver iyileşme sürecini hızlandırır.