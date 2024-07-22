Bir ailenin yok olduğu kazaya ait görüntüler ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar
Adana'da köprüde seyreden bir otomobilin Çatalan Barajı'na uçtuğu anlara ait kaza görüntüleri ortaya çıktı.
Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana gelen kazada Veysel Aydoğmuş ile birlikte 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş hayatını kaybetti.
Kazaya ait ortaya çıkan görüntülerde aracın düşük bir hızla köprüde seyrettiği, ani manevra yaparak bir anda yönünün korkuluklara döndüğü ve baraja uçtuğu görüldü.
Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.