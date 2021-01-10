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Teknoloji BİP'te grup nasıl kurulur?
Teknoloji

BİP'te grup nasıl kurulur?

BİP grup kur | Mesajlaşma uygulamalarında gruplar en çok tercih edilen sohbet biçimi. Söz konusu gruplar sayesinde iş arkadaşları, akrabalar ya da yakın arkadaşlarınızla hızlıca iletişim kurmuş oluyorsunuz. BİP kullanmaya başlayanlar nasıl grup oluşturabileceklerini merak ediyor. Peki, BİP grup oluşturma nasıl yapılır? | BİP yeni grup kur

Yeniakit Publisher
2021-01-10 19:51:00 -
BİP'te grup nasıl kurulur?

BİP yeni grup nasıl oluşturulur? | BİP yerli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Söz konusu uygulama üzerinden mesajlaşma, ses, video fotoğraf paylaşımının yanı sıra görüntülü konuşma yapmanız mümkün.

Pek çok kişi mesajlaşma uygulamaların grup özelliğini tercih ediyor. Bu gruplar sayesinde iletişim hızla sağlanıyor. Peki, BİP üzerinden grup nasıl açılır?

BİP nedir?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

BİP'te grup nasıl kurulur?

Öncelikle telefonunuza uygulama mağazasından BİP indirin. İndirme işleminin ardından numaranızı doğrulayın ve profilinizi oluşturun. BİP ana sayfasında mesaj ikonuna dokunun. Açılan ekranını üst kışında ‘Yeni grup oluştur’ kısmına tıklayarak grup kurabilirsiniz.

Başka bir grup sizinle QR kod paylaştıysa kolaylıkla söz konusu gruba giriş yapabilirsiniz. Bunun içinde anasayfadaki mesaj ikonuna dokunun. Açılan sayfada yer alan’QR kod ile gruba dahil ol’ seçeneğine dokunun. QR kodu okutun ve gruba giriş yapın.

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