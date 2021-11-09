  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lütfü Türkkan'a kızıp İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı

Türkiye'nin tarihi keşfiyle ilgili heyecanlandıran sözler: Yeni müjdeler için gün sayıyoruz

CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi

Tosuncuk'u satışa getiren ağabeyinin ifadesi ortaya çıktı: Çiftlik Bank’ın kuruluşundan haberim yok

‘Yandaş’ diye tepinen solcular zor durumda! Cüneyt Arkın’ın yanındakini görenler gözlerine inanamadı

Yetmedi... Meral Akşener de şehit ağabeyine 'ahlaksız' dedi!

Paraşütsüz düşecek’ diyerek tarih verdi! Doları olanın serveti mum gibi eriyecek

Bütün dengeleri değiştirecek gelişme! Tam 20 bin asker...

İyi Partili vekilin bu beğenisi ortalığı karıştıracak

Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz
Ekonomi BioNTech'ten milyarlık kâr
Ekonomi

BioNTech'ten milyarlık kâr

Koronavirüs aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üçüncü çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 3 milyar 211 milyon Euro oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 22:33:00 -
BioNTech'ten milyarlık kâr

BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, şirketin temmuz-eylül dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon Euro'ya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 210 milyon avro zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk ocak-eylül döneminde karı da 7 milyar 126,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon avro zarar açıklamıştı.

BioNTech'in, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon Euro'ya çıktı.

Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon Euro'ya ulaştı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,5 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 16-17 milyar avroluk gelir öngördü. Şirket, ağustosta bu yıl için 15,9 milyar avroluk bir gelir tahmininde bulunmuştu.

Şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına karı da yıllık 0,88 avrodan 12,35 avroya yükseldi. Beklenti hisse başına karın 10,54 avro olması yönündeydi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 152’nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

Öte yandan, ABD merkezli Pfizer’da, geçen hafta, Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 2021’de 36 milyar dolar ve 2022'de ise 29 milyar dolar gelir öngörmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün? Milli maç hangi kanalda?
Spor

Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün? Milli maç hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Cebelitarık ..
Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bul..
CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi
Gündem

CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklama Millet İttifakı'nda bazı uzlaşı sorunlarının olduğunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay