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Korona Virüs BioNTech/Pfizer aşısının İsrail sonuçları paylaşıldı
Korona Virüs

BioNTech/Pfizer aşısının İsrail sonuçları paylaşıldı

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili İsrail’deki resmi sonuçlar açıklandı.Enfeksiyonları yüzde 94 oranında engellediği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:05:00 -
BioNTech/Pfizer aşısının İsrail sonuçları paylaşıldı

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile ilgili İsrail’den gelen resmi sonuçlar açıklandı. BioNTech ve Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşısının resmi sonuçlara göre semptom göstermeyen enfeksiyonları yüzde 94 oranında engellediği belirtildi.

Can kayıplarını düşürüyor

Aşının, semptom gösteren ağır Covid-19 hastalarının üzerinde ve can kayıplarını önlemede ise yüzde 97 etkili olduğu belirtildi.

BioNTech - Pfizer tarafı daha önce aşılarının 3’ncü faz sonuçlarını yüzde 95 etkili olarak açıklamışlardı.

İngiliz mutant virüsünde etkili

Paylaşılan sonuçlara göre, aşının ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve B.1.1.7 olarak bilinen mutant Covid-19’u önlemede başarılı olduğu belirtilirken, yayınlanan sonuçlardaki kişilerin yüzde 80’inin İngiltere mutantına sahip hastalar olduğuna dikkat çekildi.

Can kaybı riski fazla

Yapılan açıklamada, BioNTech - Pfizer Covid-19 aşısını olmayan kişilerin olanlara göre 44 kat daha fazla enfekte olma olasılığı olduğuna dikkat çekilirken, aşı olmayan kişilerin olan kişilere göre 29 kat daha fazla can kaybı riski taşıdığının altı çizildi.

Nüfusun çoğu aşı oldu

Yaklaşık 9,3 milyonluk İsrail'de, nüfusun yüzde 44’ü iki doz aşı olurken yüzde 56’sı ise en az bir doz aşı oldu.

Aşılama sayesinde Ocak ayında 10 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 4 binin altına düşmüş durumda.

 

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