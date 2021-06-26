BioNTech müjdeyi verdi! Kanser aşısı geliyor

"Hedefimiz 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek." Bu sözler dünyaca ünlü Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e ait. Türeci-Şahin çifti, kurucusu oldukları BioNTech şirketinin koronavirüsten sonra MS ve kanser hastalıklarına karşı aşı geliştirmeye başladığını duyurmuştu.

BioNTech kanser aşısı çalışmasında yakın zamanda önemli bir eşiği aştı. MRNA teknolojisi kullanan BNT 111 isimli aşı adayı, faz-2 klinik deney çalışmaları kapsamında ilk defa bir hastaya uygulandı. BioNTech kanser aşısı deneyleri için 120 gönüllü hasta ile birlikte çalışacak. Deneyler kapsamında hastalara BioNTech'in aşı adayı ve Libtayo adı verilen bir antikor tedavisi uygulanacak. Amaç, aşı yardımıyla kanser hücrelerini yenmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek.

BioNTech'in bilim şefi Özlem Türeci, aşı adayının klinik değerlendirmelerde şimdiden iyi bir güvenlik profili ve cesaret verici ön sonuçlar gösterdiğini söylemişti.