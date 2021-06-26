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Sağlık BioNTech müjdeyi verdi! Kanser aşısı geliyor
Sağlık

BioNTech müjdeyi verdi! Kanser aşısı geliyor

Dünyaca ünlü bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan BioNTech şirketi, geliştirdikleri kanser aşısının faz 2 klinik deney çalışmalarına başladı. İkili, aşı için 2023'ü işaret ederek dünyaya bu müjdeli haberi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 16:09:00 -
BioNTech müjdeyi verdi! Kanser aşısı geliyor

"Hedefimiz 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek." Bu sözler dünyaca ünlü Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e ait. Türeci-Şahin çifti, kurucusu oldukları BioNTech şirketinin koronavirüsten sonra MS ve kanser hastalıklarına karşı aşı geliştirmeye başladığını duyurmuştu.

BioNTech kanser aşısı çalışmasında yakın zamanda önemli bir eşiği aştı. MRNA teknolojisi kullanan BNT 111 isimli aşı adayı, faz-2 klinik deney çalışmaları kapsamında ilk defa bir hastaya uygulandı. BioNTech kanser aşısı deneyleri için 120 gönüllü hasta ile birlikte çalışacak. Deneyler kapsamında hastalara BioNTech'in aşı adayı ve Libtayo adı verilen bir antikor tedavisi uygulanacak. Amaç, aşı yardımıyla kanser hücrelerini yenmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek.

BioNTech'in bilim şefi Özlem Türeci, aşı adayının klinik değerlendirmelerde şimdiden iyi bir güvenlik profili ve cesaret verici ön sonuçlar gösterdiğini söylemişti.

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Yorumlar

Hidayet

Bu adam aşıyla kanseri iyi edeceğini zanneden tıbbi bir zavallı. Kaç kişi iyilestirdi şimdiye kadar? Uzun zamandır kanserle uğraşıyor. Yılda 500 bin kişi Almanya'da kanserden ölüyor.
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