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Gündem Biontech aşısını olup ölenler sana gelsin mi Mehmet bey!
Gündem

Biontech aşısını olup ölenler sana gelsin mi Mehmet bey!

"Yaptırın' diyemem, veriler açıklanmalı" sözleriyle Türkiye'nin yerli ve milli aşısı TURKOVAC'ı hedef alan Mehmet Ceyhan'ın Biontech gibi aşıları olup hayatını kaybeden insanlarımıza karşı kafasını kuma gömmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 19:39:00 - 2022-01-04 19:46:23
Biontech aşısını olup ölenler sana gelsin mi Mehmet bey!

 Yeniakit.com.tr 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TURKOVAC'ı hedef alarak "veriler belli değil" dedi.

Ceyhan skandal açıklamasında "TURKOVAC yaptırın' diyemem. Veriler belli olmadan, bu açıklamalar bilimsel olmaz" ifadelerini kullandı.

“TURKOVAC’ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmalarda antikor seviyesinde hızlı bir zıplama olduğunu görüyoruz” şeklinde konuşan Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara hakkında da Ceyhan, “Ateş Bey benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi… Hayatında aşıyla ilgili bir faaliyeti olmadı. O başka konularla ilgiliydi. Salgınla ilgili bir deneyimi olmadı ama bakanlıkla ilişkiler falan farklı yürüdü herhalde ki öyle bir pozisyona getirildi." iddialarıyla algı yapmaya kalkıştı.

TURKOVAC aşısı için olumsuz açıklamalar yapan Mehmet Ceyhan, Biontech aşısı olup ölen insanlarımız için ise, bugüne kadar tek kelime etmedi.

Alman aşısı için "kahramanca" övgüler düzen Ceyhan'ın, Türk aşısı için bu denli kötümser tablo çizmeye kalkışması manidar bulundu.

Mason uzantısı Rotary'den 'Üstün Hizmet' ödülü!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminin en çok tartışılan isimlerden biri olan Mehmet Ceyhan'a Masonların 'görünen yüzü' olarak bilinen Rotary Kulübü'nden "Meslekte Üstün Hizmet Ödülü" verilmişti.

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