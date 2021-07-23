BioNTech aşısı kaç gün sonra ikinci aşı yapılır? BioNTech aşısı yan etkileri neler?

İngiltere'de aşılamanın ilk döneminde, 12 haftalık bir ara uygulanıyordu. Tavsiye ise 3 haftalık bir ara uygulanması yönündeydi. Aşıdan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, Bağışıklık ve Aşılama Ortak Komisyonu'nun tavsiyesi ile iki aşı arasını 8 haftaya indirdiklerini hatırlattı ve bu araştırmanın kararlarını desteklediğini söyledi.

BioNTech aşısı yan etkileri neler?

Biontech yan etkileri neler? Biontech aşısının yan etkileri, kişiden kişiye göre değişirken Biontech’a dair Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı verilere en büyük yan etkisi, eklem ağrısı ve kas ağrısı olarak gösteriliyor. Birçok ilaç yan etkilere neden olabilir. Bir yan etki, bir ilaca normal dozlarda alındığında istenmeyen bir tepkidir. Hafif veya şiddetli, geçici veya kalıcı olabilir. Aşağıda listelenen yan etkiler, bu ilacı alan herkes tarafından görülmez. Yan etkilerden endişe ediyorsanız, bu ilacın risklerini ve faydalarını doktorunuzla görüşün.

Bu ilacı alan kişilerin en az %1’i aşağıdaki yan etkileri bildirmiştir. Bu yan etkilerin çoğu yönetilebilir ve birkaçı zamanla kendi kendine geçebilir. Bu yan etkileri yaşarsanız ve bunlar ciddi veya rahatsız edici ise doktorunuza danışın.

BioNTech aşı yan etkileri

İshal

Eklem ağrısı

Kas ağrısı

Lenf düğümlerinin şişmesi

Yorgunluk

Ateş

Titreme

Baş ağrıları

Mide bulantısı

Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, hassasiyet veya ağrı

Kusma

BioNTech aşı yan etkilere nasıl geçer?

Aşıyı, yorgunluk veya baş ağrısı gibi olası yan etkilerle baş etmenin daha kolay olduğu bir zamana ayarlamayı hedefleyebilirsiniz. Örneğin sabah işe giderken sabah erkenden aşı yaptırmak pek mantıklı olmaz. Mümkünse, aşıyı izinli bir günde alabilirsiniz. Enjeksiyon bölgesinde ağrı hissederseniz, reçetesiz satılan ilaçlarla tedavi edebilirsiniz. Bu ilaçlar ayrıca ateş, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çok rahatsız edici veya geçmeyen yan etkiler yaşarsanız, bir sağlık uzmanına başvurmalısınız. Şiddetli bir alerjik reaksiyon geliştirdiğinizi düşünüyorsanız, 112’yi aramalı veya acil servise gitmelisiniz.