BioNTech aşısı kaç gün sonra ikinci aşı yapılır? BioNTech aşısı yan etkileri neler?
BioNTech aşısı yan etkisi nasıl geçer? BioNTech aşısı ile ilgili İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, iki aşı arasındaki sürenin uzatılması, daha fazla antikor oluşmasına sonucunu doğuruyor. BioNTech aşısı kaç gün sonra ikinci aşı yapılır? Dünya Sağlık Örgütü de BioNTech aşısının en sık görülen yan etkilerini açıkladı. Peki BioNTech aşısı yan etkileri neler?
İngiltere'de aşılamanın ilk döneminde, 12 haftalık bir ara uygulanıyordu. Tavsiye ise 3 haftalık bir ara uygulanması yönündeydi. Aşıdan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, Bağışıklık ve Aşılama Ortak Komisyonu'nun tavsiyesi ile iki aşı arasını 8 haftaya indirdiklerini hatırlattı ve bu araştırmanın kararlarını desteklediğini söyledi.
BioNTech aşısı yan etkileri neler?
Biontech yan etkileri neler? Biontech aşısının yan etkileri, kişiden kişiye göre değişirken Biontech’a dair Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı verilere en büyük yan etkisi, eklem ağrısı ve kas ağrısı olarak gösteriliyor. Birçok ilaç yan etkilere neden olabilir. Bir yan etki, bir ilaca normal dozlarda alındığında istenmeyen bir tepkidir. Hafif veya şiddetli, geçici veya kalıcı olabilir. Aşağıda listelenen yan etkiler, bu ilacı alan herkes tarafından görülmez. Yan etkilerden endişe ediyorsanız, bu ilacın risklerini ve faydalarını doktorunuzla görüşün.
Bu ilacı alan kişilerin en az %1’i aşağıdaki yan etkileri bildirmiştir. Bu yan etkilerin çoğu yönetilebilir ve birkaçı zamanla kendi kendine geçebilir. Bu yan etkileri yaşarsanız ve bunlar ciddi veya rahatsız edici ise doktorunuza danışın.
BioNTech aşı yan etkileri
İshal
Eklem ağrısı
Kas ağrısı
Lenf düğümlerinin şişmesi
Yorgunluk
Ateş
Titreme
Baş ağrıları
Mide bulantısı
Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, hassasiyet veya ağrı
Kusma
BioNTech aşı yan etkilere nasıl geçer?
Aşıyı, yorgunluk veya baş ağrısı gibi olası yan etkilerle baş etmenin daha kolay olduğu bir zamana ayarlamayı hedefleyebilirsiniz. Örneğin sabah işe giderken sabah erkenden aşı yaptırmak pek mantıklı olmaz. Mümkünse, aşıyı izinli bir günde alabilirsiniz. Enjeksiyon bölgesinde ağrı hissederseniz, reçetesiz satılan ilaçlarla tedavi edebilirsiniz. Bu ilaçlar ayrıca ateş, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çok rahatsız edici veya geçmeyen yan etkiler yaşarsanız, bir sağlık uzmanına başvurmalısınız. Şiddetli bir alerjik reaksiyon geliştirdiğinizi düşünüyorsanız, 112’yi aramalı veya acil servise gitmelisiniz.