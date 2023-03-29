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Ekonomi Binlerce şirket ülkeden kaçıyor! Büyük kaçış!
Ekonomi

Binlerce şirket ülkeden kaçıyor! Büyük kaçış!

Yeniakit Publisher
2023-03-29 12:26:00 -
Binlerce şirket ülkeden kaçıyor! Büyük kaçış!

İngiliz medyası 2 binden fazla yabancı şirketin Rusya’dan ayrılmayı beklediğini iddia etti. Ukrayna işgali sonrası Batılı ülkelerin ve dünyaca ünlü şirketlerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi. Uluslararası haber ajansı Financial Times, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’dan ayrılmaya karar veren yabancı şirketlerden yaklaşık 2 bin başvurunun Rus hükümetinin yabancı yatırım komisyonundan onay beklediğini öne sürdü.

Yayına göre, Rusya hükümetine bağlı komisyonun dost olmayan ülkeleri temsil eden şirketlerin ülkedeki varlıklarının satışına izin veren tek yetkili olduğu belirtilirken, Rusya’dan ayrılma planlarını açıklayan ancak çıkış sürecini henüz tamamlayamayan yüzlerce Batılı şirketin bekletildiği vurgulandı.

Rusya’da tüzel kişiliğe sahip ve yıllık geliri en az 5 milyon dolar olan yaklaşık bin 400 yabancı şirketten sadece 206’sının varlıklarını tamamen sattığı hatırlatılırken, ajansa konuşan kaynaklar, bazı şirketlerin kalmaya karar verdiğini, birçoğunun ise ayrılmaya çalışmasına rağmen her anlaşmanın Rus hükümetinin yabancı yatırım komisyonu tarafından onaylanması gerektiğinden uzun ve kafa karıştırıcı bir süreçte kapana kısıldığını aktardı.

Mevcut geri çekilme müzakerelerinden birinin katılımcısının Financial Times’a verdiği bilgiye göre, hükümet komisyonu ayda üç kez toplanırken, her bir toplantıda en fazla 7 başvuruyu değerlendirdiği ifade edildi.

Varlıklar indirimli satılıyor

Hükümet tarafından alınan kararla birlikte, Rusya’dan ayrılmak isteyen yabancı şirketlerin varlıklarını satması veya devretmesi ile ilgili süreçler belirli koşullara tabi tutulurken, buna göre varlıkların piyasa değerinin bağımsız bir şirket tarafından değerlendirmesi ve değerleme raporunda belirtilen varlıkların gerçek piyasa değerinin en az yüzde 50’sine denk gelecek şekilde indirimle satılması zorunluluğu bulunuyor.

Hükümetin yabancı yatırımlar komisyonu tarafından izin çıkması durumunda gerçekleşen satış işlemi miktarının en az yüzde 10’u tutarında federal bütçeye gönüllü olarak katkı payı yükümlülüğü şartı koşuluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Varlıklarını bağımsız değerleme raporunda belirtilen gerçek piyasa değerinin yüzde 90’ından daha fazla bir indirimle satması durumunda ise devlete verilmesi gereken katkı payı oranı yüzde 10’a yükseliyor. (Gazetemru)

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