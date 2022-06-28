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Aktüel Binlerce motosiklet ve elektrikli skutera denetleme
Aktüel

Binlerce motosiklet ve elektrikli skutera denetleme

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından ülke genelinde 22-26 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 15:32:00 -
Binlerce motosiklet ve elektrikli skutera denetleme

YENİ AKİT  ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından ülke genelinde 22-26 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine ilişkin “Motosiklet ve motorlu bisiklet/ elektrikli skuter denetimi” kapsamında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Bin 85 motosiklet, motorlu bisiklet trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlemesi amacı ile 22-26 tarihlerinde Motosiklet ve motorlu bisiklet/ elektrikli skuter kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleşitirildi. 50 bin 868 motosiklet ve motorlu bisiklet/ elektrikli skuter sürücüsü kontrol edildi. Bin 538 sürücünün belgesiz olarak motosiklet/ motorlu bisiklet kullandığı tespit edildi. 595 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edildi. 6 bin 674 sürücü/ yolcunun koruma başlığı kullanmadığı tespit edildi. 380 motosiklet / motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi. Bin 85 motosiklet / motorlu bisiklet trafikten men edildi. 103 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 195 elektrikli skuter kullanıcının mevzuata aykırı olarak kullandığı tespit edildi” denildi.

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