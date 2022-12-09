Binlerce kişiye sebep oldu! FETÖ’cülere ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışması sırasında İstanbul Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 138 askere 1.5 yıl ile 15 yıla kadar hapis cezası verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda görülen karar duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerine karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 38 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12.5 yıl ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 2 sanığa "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay yirmi ikişer gün hapis cezası, 2 sanığa da aynı suçtan 6 yıl üçer ay hapis cezası verildi. Mahkeme, 73 sanık hakkında üzerlerine atılı suçlardan, hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.