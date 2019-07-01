Binlerce İstanbullu Klasik Araç Festivali’nde buluştu

Bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Klasik Araç Festivali’ binlerce İstanbulluyu nostalji dolu bir yolculuğa çıkardı. Filmlere konu olmuş, zamanında herkesin hayranlıkla baktığı, sahiplerinin üzerine titrediği klasik araçları görüp onlara dokunmak isteyen 10 binden fazla kişi 3 gün süren festivale akın etti.

TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 600’den fazla klasik otomobil, ticari araç ile motosiklet sergilendiği festivalde en hızlı, en yaşlı, en pahalı, en nadir bulunan araçlar büyük ilgi topladı. Hollywood ve Yeşilçam ünlülerinin otomobilleri de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ettiği yerlerden biri oldu.

2.Klasik Araç Festivalinde Hollywood ve Türk sinemasının ünlülerinin kullandığı otomobiller ziyaretçilerin ilgi odağındaydı. Rock’n Roll’un efsanesi Elvis Presley’in 1954 model Cadillac marka otomobili ve Marilyn Monroe’nun hayattayken kullandığı 1956 Model Ford Thunderbird’ü en nadide parçalar arasında yer aldı.

3 gün süren ‘Klasik Araç Festivali’nde’ 600’den fazla araç sergilendi.