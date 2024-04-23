Binlerce genç 57. Alay'a vefa için yürüyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile binlerce gencin katılacağı yürüyüş öncesi 24 Nisan Çarşamba akşamı Kocadere kamp alanında mevlid-i şerif programı düzenlenecek.

Sabah namazı sonrası başlayacak

Yürüyüşün gerçekleşeceği 25 Nisan'daki program, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın saat 05.00'te gençlere yarma çorbası ikramıyla başlayacak. Bakan Bak, sabah namazının ardından mehteran eşliğinde "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü"nü başlatacak. Yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erecek.

Conkbayırı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, anıta çelenk konulması, Kur’an-ı Kerim tilaveti, temsili alay sancağının devir teslimi ile devam edecek program, askeri bandonun konseriyle tamamlanacak. Günün son programı ise Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak program, Bakan Osman Aşkın Bak'ın abideye çelenk koymasıyla devam edecek. Bakan Bak'ın burada gençlere hitabının ardından Solotürk gösterisi düzenlenecek. Daha sonra şehitliklere karanfil bırakılıp dualar edilecek.