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Gündem Binlerce adayın gözü öğretmen atamalarında!
Gündem

Binlerce adayın gözü öğretmen atamalarında!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 16:13:00 -
Binlerce adayın gözü öğretmen atamalarında!

Öğretmen atama takvimini merak eden binlerce adayın gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Atama takvimiyle birlikte branş ve kontenjan dağılımına ilişkin ayrıntılar da belli olacak. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

Öğretmen atama takvimini merak eden binlerce adayın gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Atama takvimiyle birlikte branş ve kontenjan dağılımına ilişkin ayrıntılar da belli olacak. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama daha yapan Tekin, atama sayısında anlaşmaya vardıklarını belirtti ve ayrıntıların yakın zamanda belli olacağını duyurdu.

ATAMA AÇIKLAMASI

Mill Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonunda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine, AK Parti iktidarları döneminde 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldığını dile getiren Tekin, "1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız." değerlendirmesini yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Tekin, "Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak." ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini, bu açıklamasının "68 bin atama olacak" anlamını taşımadığını, ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu vurgulayan Tekin, bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

"RAKAMDA UZLAŞTI"

Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

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