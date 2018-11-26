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Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de buluşuyor

- Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora:"Atlı Cimnastik Talimatı hazırladık. Görsel seyri çok yüksek ancak bir o kadar da zor bir branş"- "Puanlamayı yapacak hakemlerin de yetişmesi gerekiyor. Dolayısıyla sıfırdan başlayacağız"- "Cimnastik Federasyonu ile görüşmeyi planlıyoruz. Onlardan destek almamız lazım"

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de buluşuyor

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora, "atlı cimnastik" disiplininde resmi yarışmaların yapılabilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Türkiye Binicilik Federasyonu, dünyada "vaulting" olarak bilinen at üzerinde yapılan cimnastik branşıyla ilgili harekete geçti.

Federasyon başkanı Bülent Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı cimnastiğin uluslararası bir disiplin olduğuna dikkati çekti.

Bora, görsel zenginliği yüksek olan atlı cimnastik branşında gelecek yaz resmi müsabakaları yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Söz konusu disiplinde Dünya Şampiyonası'nın düzenlendiğine işaret eden Bora, "Biz de başlatalım.' dedik. Atlı Cimnastik Talimatı hazırladık. İlk başta emekli cimnastikçilerimize bu sporu yaptıracağız. Onlara binicilik eğitimi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Atlı cimnastiğin estetik bir spor olduğunun altını çizen Bora, "Görsel seyri çok yüksek ancak bir o kadar da zor bir branş. Atın üzerinde akrobatik hareketler yapıyorlar. Türkiye'de bunu yapan birkaç kişi var. Puanlamayı yapacak hakemlerin de yetişmesi gerekiyor. Dolayısıyla sıfırdan başlayacağız. Biraz zaman alacak." diye konuştu.

Türkiye'de atlı cimnastik ile Alkuzu Binicilik Merkezi'nin ilgilendiğinin belirten Bora, onlara yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Söz konusu merkezin, 14-17 Aralık tarihlerinde atlı cimnastiğe ilişkin eğitim semineri düzeleyeceğini kaydetti.


- "Cimnastik Federasyonundan destek isteyeceğiz"


Başkan Bülent Bora, Türkiye Cimnastik Federasyonundan bu konuda destek isteyeceklerini ifade ederek, "Cimnastik Federasyonu ile görüşmeyi planlıyoruz. Onlardan destek almamız lazım." dedi.

Halka branşında yaptığı hareketlerle dünya cimnastik literatürüne giren milli sporcu İbrahim Çolak'a da atlı cimnastik yaptırmak istediklerini söyleyen Bora, "İbrahim Çolak dünyaca ünlü bir cimnastikçimiz. Henüz kendisiyle konuşmadık ama inşallah ona da atlı cimnastik yaptırmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
  1. Atlı cimnastik
  2. Binicilik
  3. Bülent Bora
  4. Türkiye Binicilik Federasyonu
  5. vaulting

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