Bingöllü Gani ve adamlarına dev operasyon İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 7 adrese düzenlenen operasyonda, 'Bingöllü Gani' namıyla bilinen Abdülgani Güner ve 5 adamı gözaltına alındı.

İstanbul’da, Bingöllü Gani adıyla tanınan Abdülgani Güner’in elebaşılığını yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Güner’in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda organize suç örgütü faaliyeti yürüttüğü bilgisi üzerine Bingöllü Gani lakabıyla tanınan Abdülgani Güner (56) grubuna yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. İddialara göre, yapılan takipte grup, Beyoğlu’nda bar kurşunlama ve yaralama olaylarının da arasında bulunduğu bir dizi olayı gerçekleştirdi. Dün sabah saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul’da 7 adrese düzenlenen operasyonda Abdülgani Güner ve 5 adamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

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