Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'lı teröristlere yönelik Genç ilçesi kırsalında Yıldırım - 9 operasyonu kapsamında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Operasyonda, teröristlerce toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler olay yerinde imha edildi.