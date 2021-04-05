Bingöl'de feci kaza: Yaralılar var
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PN 6243 plakalı otomobil, Bingöl Havalimanı kavşağında 16 EN 312 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.