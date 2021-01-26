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Aktüel Bingöl’de baraj gölü buz tuttu
Aktüel

Bingöl’de baraj gölü buz tuttu

Bingöl'de etkili olan soğuk nedeniyle, Gülbahar Barajı gölü buz tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 10:23:00 -
Bingöl’de baraj gölü buz tuttu

Kar yağışının ardından gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle Bingöl-Muş kara yolunun 20'nci kilometresinde bulunan Ağaçeli köyündeki Gülbahar Barajı gölü dondu.

Baraj gölünün donması ilginç görüntü oluşturdu.

Öte yandan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde soğuk havanın etkisiyle donan Kale Göleti de ilgi görüyor.

Gölet, buz tutan yüzeyiyle, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Göletin yüzeyine çıkanlardan kimi fotoğraf çektirirken bazı gençler de kaymayı tercih etti.

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