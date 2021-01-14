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Yerel Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 13:13:00 -
Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Nimetullah Parlak idaresindeki 34 NV 7320 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolu Çayağzı mevkisinde karşı yönden gelen Uğur Çağlayan'ın kullandığı 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Eyüp Tangüneş olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Bingöl-Genç kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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