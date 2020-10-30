Bingöl'de 10 kilogram esrar, 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 10 kilogram esrar, 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekildiği bilgisi üzerine dün söz konusu bölgede "Yıldırım - 4 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, dere yatağına kurutulmaya bırakılmış 2 çuval içinde 10 kilogram esrar ile 2 poşet içinde 11 kilogram kenevir tohumu bulundu.