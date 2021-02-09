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Ekonomi Bingöl Üniversitesi güvenlikçiler alacak
Ekonomi

Bingöl Üniversitesi güvenlikçiler alacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 9 güvenlikçi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 13:53:00 -
Bingöl Üniversitesi güvenlikçiler alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru niteliklerini sağlayan adaylar, 12/02/2021 tarihine kadar www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e- Devlet üzerinden online olarak kadrolara başvuruda bulunabilecekler. Sürekli işçi alım ilanına dair tüm ilan ve duyurular ise üniversitenin web sayfasından http://www.bingol.edu.tr/tr yapılacak ve kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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