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Bingöl-Elazığ yolunda görüş iyice düştü

Bingöl-Elazığ karayolu arasında etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:56
Bingöl-Elazığ yolunda görüş iyice düştü

Bingöl-Elazığ karayolu arasında yoğun sis ve yağmur etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Bingöl arasında etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafik tabelalarını görmekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 5-10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını azaltarak seyretti. 
Meteoroloji ise bugün ve yarın yağışların devam edeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:56
  1. Bingöl-Elazığ

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