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Bingöl balı işaretleniyor

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer,Bingöl’de zengin floraya sahip yaylalarda üretilen balın coğrafi işaretle tescillenmesi için Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) ile çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:49
Bingöl balı işaretleniyor

Bingöl’de zengin floraya sahip yaylalarda üretilen balın coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışma yürütülüyor.

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, yaptığı açıklamada, yaylalarda bal hasadının başladığını, verimin hava koşullarından dolayı geçen yıla göre düşük olduğunu söyledi.

Birliğe kayıtlı 950 arıcı ile 140 bin kovan bulunduğunu kaydeden Üzer, arıcıların sorunlarını yerinde tespit etmek için zaman zaman yaylalara çıktıklarını belirtti.

Üreticilerin geçen yıl 2 kovandan 27 kilogram bal aldığını, bu yıl ise 5 kovandan ancak 27 kilogram bal elde edilebildiğini dile getiren Üzer, bunun yaylalardaki hava koşullarından kaynaklandığını söyledi.

Üzer, fazla bal üretmek yerine kaliteli bal ürettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

2018’de yaylalarımız biraz verimsiz geçti. Buna rağmen kaliteden ödün vermeden bütün arıcılarımız kaliteli bal çıkarmak için uğraştı. Bingöl balının şifa olarak kullanılması için Bingöl Üniversitesi ile iş birliği içindeyiz. Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) ile Bingöl balının coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışma yürütüyoruz. Bingöl Üniversitesi ile Bingöl yayla balı kalitesini artırmak ve markalaştırmak için çalışıyoruz. Bu çalışmaların ardından Bingöl balını tescil etmiş oluruz. Bu sene fazla bir verim olmadı ama kaliteden hiç taviz vermedik. Biz, fazla üretimden ziyade kaliteye önem veriyoruz.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:49
  1. Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği
  2. Mehmet Can Üzer
  3. Bingöl Üniversitesi
  4. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM)
  5. Bingöl balı

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