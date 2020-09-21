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Otomotiv Binek otomobil ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine
Otomotiv

Binek otomobil ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine

Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv firmaları, ocak-ağustos döneminde 5 milyar 509 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:43:00 -
Binek otomobil ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine

Sektör temsilcileri yılın 8 ayında 109 ülkeye binek otomobil sattı. Bu süreçte otomotiv sektörünün ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkeleri geldi. En fazla binek otomobil ihracatını Fransa’ya gerçekleştiren otomotiv üreticileri, bu ülkeye 884 milyon 781 bin dolarlık ürün gönderdi. Fransa’dan sonra ikinci sırada yer alan Almanya’ya 543 milyon 766 bin dolarlık ihracat yapıldı. Listenin üçüncü sırasındaki İngiltere’ye dış satım 478 milyon 158 bin, dördüncü İtalya’ya 474 milyon 788 bin, beşinci İspanya’ya ise 407 milyon 522 bin dolarlık satışlara ulaşıldı. Sektör temsilcilerinin söz konusu 5 ülkeye yaptığı dış satım, toplam binek otomobil ihracatının yüzde 50,62’sini oluşturdu.

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