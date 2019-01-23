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Binali Yıldırım'ın istifa edeceği tarihi açıkladı

Abdulkadir Selvi, TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın istifa edeceği tarihi açıkladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
Binali Yıldırım'ın istifa edeceği tarihi açıkladı

Abdulkadir Selvi'nin yazısına göre, Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden 14 Şubat'ta istifa edecek.

Abdülkadir Selvi, yazısında 14 Şubat'ı işaret ederek, "Binali Yıldırım’ın bu iki tarihten birinde istifa edeceği konuşuluyordu ama buna yeni bir tarih eklendi: 14 Şubat... Listeler YSK’ya verilmeden 5 gün önce istifa edeceği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

14 Şubat tarihi

Kesinleşmiş listelerin 3 Mart'ta açıklanacağını söyleyen Selvi, şöyle devam etti: "Binali Yıldırım’ın istifa etmemesinin zarar verdiği, tam aksine istifa ederek enerjik bir şekilde seçim çalışmalarına başlaması gerektiğinin konuşulduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder”dediği için İstanbul seçimlerinin üzerinde titriyor. Partiler, belediye başkan adaylarının listelerini 19 Şubat tarihinde YSK’ya teslim edecekler. Kesinleşmiş listeler ise 3 Mart’ta yayınlanacak. Binali Yıldırım’ın bu iki tarihten birinde istifa edeceği konuşuluyordu ama buna yeni bir tarih eklendi: 14 Şubat... Listeler YSK’ya verilmeden 5 gün önce istifa edeceği konuşuluyor. Bir parti yöneticisi ise “Daha kısa sürede olabilir” dedi.

ALS hastalıklarıyla ilgili konuşması

ALS hastalıklarıyla ilgili konuşmasını istifa sinyali olarak yorumlayan Selvi, "Tarihi tam olarak bilemiyorum ama Binali Yıldırım’ın istifa edeceği yönündeki işaretler artmaya başladı. Binali Bey’in ALS hastalıklarıyla ilgili olarak Meclis’te komisyon kurulmasını sağlayacağını belirtip, “Belki de bu görevi bırakmadan yapacağım son iş de bu olacak” demesi, istifa sinyali olarak değerlendirebilir" dedi.

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
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