Binali Yıldırım'dan takdir toplayan hareket
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da kar yağışından dolayı kapanan yolları açmak için çalışan işçilere kendi elleriyle baklava ikram etti.
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kayı köyündeki baba ocağında bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kar yağışının artmasıyla bölgede ulaşıma kapanan köy yollarını açan ekipleri ziyaret etti.
Yıldırım, bir süre sohbet ettiği İl Özel İdaresi ekiplerine baklava ikram etti. Burada bir köpeği de seven Yıldırım daha sonra ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından "Memleketten kar manzaraları" başlığıyla fotoğraf paylaştı.
Yıldırım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımındaki fotoğrafların altına şu ifadeleri yazdı:
"Gece gündüz hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışan ekiplerimizin yüzünden gülümseme, ağzından tatlı eksik olmasın. Teşekkürler kardeşlerim."