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Siyaset

Binali Yıldırım'dan sistem çıkışı: Babayı oğla düşman ediyordu!

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, parlamenter sisteme dair, "Babayı oğla düşman edecek bir sistemdi. Onun için bu sistemi değiştirdik. Artık kararlar daha çabuk veriliyor. Yeni sistemin uygulaması hayata geçtikçe daha iyi olacak" dedi.

2019-11-01 10:47:00 -
Binali Yıldırım'dan sistem çıkışı: Babayı oğla düşman ediyordu!

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, gençlerin sorularını cevapladı.

Parlamenter sistemde milletin Cumhurbaşkanı ve Başbakanın kavgasından usandığını dile getiren Binali Yıldırım, “Eski sistemde millet, Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavgasından usanmıştı. Biz hiç bir zaman kavga etmeyiz ama işin doğasında sakatlık var. Darbelerden sonra öyle bir sistem kurmuşlar ki, birbirlerini frenlemek ve kesmek için çakışan yetkiler vermişler. İkisi de birbirine mahkûm olunca memleketin işleri duruyordu. Yani babayı oğula düşman edecek bir sistemdi. Onun için bu sistemi değiştirdik. Artık kararlar daha çabuk veriliyor. Yeni sistemin uygulaması hayata geçtikçe daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sitkı Siyrilmış

Tabi tabi. Şimdi baba koltukta, damat hazinenin başında, oğul is takibinde, eniste şirketlerinin başinda. Yeni sistem geldi de rahat ettiler. Neydi o eski sistem oyle?
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Halim Selim

Yeni sistemin, kapinin onüne koydugu adam söyluyor bunlari.
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