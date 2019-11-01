Binali Yıldırım'dan sistem çıkışı: Babayı oğla düşman ediyordu!

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, gençlerin sorularını cevapladı.

Parlamenter sistemde milletin Cumhurbaşkanı ve Başbakanın kavgasından usandığını dile getiren Binali Yıldırım, “Eski sistemde millet, Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavgasından usanmıştı. Biz hiç bir zaman kavga etmeyiz ama işin doğasında sakatlık var. Darbelerden sonra öyle bir sistem kurmuşlar ki, birbirlerini frenlemek ve kesmek için çakışan yetkiler vermişler. İkisi de birbirine mahkûm olunca memleketin işleri duruyordu. Yani babayı oğula düşman edecek bir sistemdi. Onun için bu sistemi değiştirdik. Artık kararlar daha çabuk veriliyor. Yeni sistemin uygulaması hayata geçtikçe daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.