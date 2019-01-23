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Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:14
Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım, durakta bir süre oturarak taksicilerle sohbet etti. Yıldırım'a, eski bakan Ahmet Arslan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti.

Ziyarette Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de hazır bulundu. Vatandaşlar Yıldırım'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bir vatandaş TBMM Başkanı Yıldırım'a derdini anlattı.

Şart koşan vatandaşa usta işi cevap

Derdini çözerse kendisine oy vereceğini söyleyen vatandaşa Yıldırım, "İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek. Bu işler, oyla hesap kitap işi değil. Vatandaşın derdi neyse o görülecek çözülecek" dedi.

Ayşen Gruda açıklaması

Yıldırım, hayatını kaybeden Ayşen Gruda için "Allah rahmet eylesin, çok değerli bir sanatçıydı, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Cenazeye katıldı

Yıldırım, taksi durağı ziyareti öncesinde, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın babası, Seyyid Tahir Özışık'ın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:14
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Binali Yıldırım
  4. Uysal
  5. Ataşehir
  6. Hüseyin Keskin
  7. Sultanbeyli
  8. Mimar Sinan
  9. Mevlüt Uysal
  10. Sultanbeyli Belediyesi
  11. Ataşehir Mimar Sinan Camii

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