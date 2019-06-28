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Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Teklifim hala geçerli...

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine, "Benim teklifim hala geçerli de seçimi kazanan İmamoğlu'nun belki fikri değiştirmiştir" açıklamasını yaptı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:27
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Teklifim hala geçerli...

AK Parti'nin 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine, "Benim çay teklifim geçerli de İmamoğlu seçimi kazandı, belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, cuma namazını Tuzla Aydınlı Merkez Camii'nde kıldı. Yıldırım namazın ardından caminin çay ocağında çevrede bulunanlarla sohbet edip çay içti, ardındangazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Burası bizim mahallemiz, Aydınlı Köyü mahallesi. Artık mahallemizle daha çok meşgul olma fırsatımız olacak. Komşularla bir araya geldik, cumayı eda ettik. Şimdi de çay ikram edecekler, onu bekliyoruz" diye konuştu.

Yıldırım bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatması üzerine, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.

'Seçim bitti hayat devam ediyor'

İBB seçiminin ardından neler yapılacağının sorulması üzerine Yıldırım, "Seçim bitti, hayat devam ediyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Tatile çıkacak mısınız?" sorusuna ise, "Bundan güzel tatil mi var? Vatandaşlarla beraber mahallemizde" yanıtını verdi ardından gazetecilere, "Artık siz çok yoruldunuz, sizin de biraz tatil yapmanız lazım" dedi.

 'Su sorununu çabuk unuttular'

Bir gazetecinin, "Bundan sonra neler yapacaksınız?" sorusunu Yıldırım, "Herkes işine bakacak bundan sonra Ömür biter, iş bitmez" diyerek yanıtladı.

Yıldırım, "Su sorununu çabuk unuttular" diyen bir kişiye, "Yine olmasın. Artık İstanbul kararını verdi. Bundan sonra İstanbul için arkadaşlarımız çalışacak. Başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen gayreti, yardımı göstereceğiz. Doğru işlerinde yanlarında oluruz, yanlış işlerinde uyarırız" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Bundan sonra ağırlıklı olarak İstanbul'da mı, Ankara'da mı olacaksınız" sorusuna ise her iki şehirde de olacağı yanıtı verdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:27
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Ankara
  5. Binali Yıldırım
  6. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü1 sa önce
    Binali gönlümüzün tahdinda Baskanim sana bu ihanet dolusu istanbul halki yakismazdi ne yapsan inkar edeceklerdi yahudiler gibi, her eve süt ekmek araba bedava olsa bile gözleriniihanet bürümüs inkar edecektiler ne yaptiki diyegibi o sebebden herseyde hayir var sana kurban olsun istanbul allah seni basimizdan eksik etmesin.
  • Dadaş Dadaş 1 sa önce
    “Onlar, zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı. Ama uzaklaştırılan dost düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince de, yıkılmaları mukadder oldu
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    çay teklifi ile hangi ihaleleri görüşeceksiniz. bunlar hep bir muamma olup akp hep puan kaybetmektedir.
  • MilletMillet1 sa önce
    BİR GÜN GELECEKTÜRK MİLLETİNE SORULACAK; KAYI BOYUNDAN BİRİ Mİ YOKSA PONTUSLU BİR KRİPTO FETÖ İTİ Mİ DİYE SORULACAK ,TÜRK MİLLETİ DE PONTUSLUYU SEÇECEK DESELERDİ İNANIRMIYDINIZ

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