0553 313 94 23

Binali Yıldırım'dan Çarşı açıklaması: Bana karşı mısınız?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yerel seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta esnaf ziyareti yaptı. Yıldırım, burada Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'ya konuk oldu.

01 Mart 2019 Cuma 22:18
Binali Yıldırım'dan Çarşı açıklaması: Bana karşı mısınız?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım ayrıca Beşiktaş Kulübün ünlü taraftar grubu 'Çarşı'yı ve MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Beşiktaş'ta sürdürdü. Barbaros Bulvarı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Birol Gür ve partililer de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Yıldırım, "Her şey daha güzel olacak. Beşiktaş bunları hak etmiyor. Beşiktaş'ın kaderini değiştirmek sizin elinizde. Kalan 29 günü en iyi şekilde değerlendireceğiz ve Beşiktaş'ta adayımız Serkan Toper'i belediye başkanı yapacağız. Çarşı her şeye karşı ama Binali Yıldırım'a karşı değil, değil mi?" dedi.

Yıldırım Çarşı'yı da ziyaret etti

Yıldırım MHP İlçe Başkanlı'ndan ayrıldıktan sonra Beşiktaş Kulübün ünlü taraftar grubu 'Çarşı'yı da ziyaret etti. Yıldırım'a burada Beşiktaş atkısı takılırken, Beşiktaş forması hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:18
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. ÇARŞI

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Irak'ın inşasında çok önemli bir rol üstleneceğiz"
    1. "Irak'ın inşasında çok önemli bir rol..
    2. Mars'ta yer altı su ağının izleri..
    3. Bayrampaşa’da Anadolu kadınları..
    4. Selçuk Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar:..
    5. Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!
    6. Maçın ardından
    7. Galata Kulesi yeşile büründü
    8. "Irak, üçüncü ve dördüncü nesil..
    9. Binali Yıldırım'dan Çarşı açıklaması:..
    10. Geri dönüşümde hayat var
    11. AK Parti Atakum SKM’ye görkemli açılış
    12. Elektrikli bisiklet ile otomobil..
    13. Kendisine küfür eden adamı bıçakladı!
    14. Mustafa Kemal Kılıç: ”Kazanamamış..
    15. Oktay, kamyoncu esnafıyla sohbet etti
    16. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov..
    17. Hocalı katliamı anıldı
    18. Vahşet! Hamile kadın 25 yerinden..
    19. ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha..
    20. Yunanlılar itiraf etti: Türkleri dahil..
    21. Türkiye-Afganistan İttifak..
    22. AK Partili isimden dolar açıklaması: 5..
    23. Eyüp Arın: ”1 puan mağlubiyetten..
    24. Basketbol: Toplu sonuç
    25. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
    26. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
    27. Ersun Yanal İslam'ı kadro dışı bıraktı
    28. İstanbul’da helikopter destekli..
    29. Dogu Guta'da sivillerin kimyasal..
    30. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi