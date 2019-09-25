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Binali Yıldırım nerede ne iş yapıyor? Binali Yıldırım cumhurbaşkan yardımcısı mı oluyor

Ulaştırma Bakanlığı, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunan Binali Yıldırım, hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimleri için AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. 31 Mart yerel seçimleri iptal olması nedeniyle 23 Haziran’da İstanbul’da yeniden İBB seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde kaldı. Binali Yıldırım nerede? Binali Yıldırım şuan ne iş yapıyor? Binali Yıldırım hangi göreve getirilecek?

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:56
Binali Yıldırım nerede ne iş yapıyor? Binali Yıldırım cumhurbaşkan yardımcısı mı oluyor

Ulaştırma Bakanlığı, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunan Binali Yıldırım, hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimleri için AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. 31 Mart yerel seçimleri iptal olması nedeniyle 23 Haziran’da İstanbul’da yeniden İBB seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde kaldı. Binali Yıldırım nerede? Binali Yıldırım şuan ne iş yapıyor? Binali Yıldırım hangi göreve getirilecek?

23 Haziran seçisi sonrası bir açıklama yapan AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım, "Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık" diyerek şuan ne iş yaptığının cevabını verdi. Binali Yıldırım’a yeni görev verileceği hep konuşuluyordu. Olası bir kabine değişikliği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Binali Yıldırım’a yeni görev verileceği iddia edildi. Bu iddianın sahibi ise Sözcü yazarı Deniz Zeyrek. Deniz Zeyrek bugünkü yazısında Binali Yıldırım’a yeni görev verilmesine ilişkin, “Sen bildiğin yolda devam et” başlıklı yazısında, "Yıldırım, ilk değişiklikte Beştepe'ye taşınacak ve Erdoğan'ın sağ kolu olacak." İddiasında bulunarak Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etti.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:56
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