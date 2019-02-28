0553 313 94 23

Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Bunu yaparsak Londra'yı Paris'i ve Tokyo'yu geçebiliriz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Kanal D'de 'Seçim Özel' programında açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:22
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Bunu yaparsak Londra'yı Paris'i ve Tokyo'yu geçebiliriz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Kanal D'de 'Seçim Özel' programında merak edilen soruları yanıtladı.

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın moderatörlüğünde, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat soruyor; Yıldırım, AK Parti’nin İstanbul projelerini, seçim kampanyasını ve tüm merak edilenleri canlı yayında Kanal D’de cevapladı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:,

İMAMOĞLU'NUN PROJELERİNE NASIL BAKIYOR?

Buket Aydın: Bugün rakibiniz Ekrem İmamoğlu bazı projeler açıkladı. Ne düşünüyorsunuz. Nasıl değerlendireceksiniz?

Çok yoğun bir gün geçirdik projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Bazı projeler bizimkiyle benzer. Bazıları proje olmaktan ziyade yönetimsel konular olduğu anlaşılıyor. Herkes kendi işine bakıyor. Biz kendi mesajlarımızı veriyoruz. Diğer adaylar da kendi mesajlarını verecek. İstanbullu kendi kararını verecek.

TRAFİKLE İLGİLİ PROJELER

Mehmet Soysal: İstanbul deyince bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul Londra, New York, Paris gibi megapol bir şehir. İstanbul’un bir büyük sorunu var o da trafik. Trafik ile ilgili ne çözüm önerileriniz var? Projeleriniz nedir?

İstanbul trafiğinin bir mevcut durumu var bir de bizim projelerimizle ulaşmak istediğimiz nokta var. Hepsini anlatmak bu programa sığmaz. İstanbul’da günde 31 milyonun üzerinde yolculuk var. Hatta 33 milyonu buluyor. 2023’te bu 37 milyona çıkacak. Hareketlilik katsayısı İstanbul ölçeğindeki şehirlerle kıyaslandığında daha az.

5 YIL İÇİNDE RAYLI SİSTEMİ 518 KM'YE ÇIKARTIRSAK LONDRA'YI, TOKYO'YU, PARİS'İ GEÇMİŞ OLACAĞIZ

"AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze- Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak ama yetmez, hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu, Londra'yı, Paris'i geçiyoruz."

"ESENLER OTOGARINI KALDIRACAĞIZ"

Yıldırım: "Esenler'deki otogarı kaldıracağız. Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı. Ciddi anlamda şehir içi trafiğini tıkayan bir hale geldi. Orası kalkacak, uydu dediğimiz, yeni havaalanına yakın 2 tane, Tuzla'da da 1 tane olmak üzere 3 otogar yapılacak."

 Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 23:22
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • emiremir1 sa önce
    Allah iyiligini versin inAli pardon Binalicok guldurdun yavvv

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Melo'dan olay paylaşım: Kanser etti...
  1. Melo'dan olay paylaşım: Kanser etti...
  2. Kral Kupası'nda finalin adı..
  3. İtalya'dan dikkat çeken Türkiye raporu
  4. "Türkiye'yi dünyanın merkezi haline..
  5. Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14..
  6. BMGK'da ABD'ye şok! Veto ettiler
  7. Otomobille çarpışan ambulansın girdiği..
  8. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
  9. Dikili'de Cumhur İttifakı yeni adayını..
  10. GÜNCELLEME - Rusya ve Çin'den ABD'nin..
  11. İYİ Parti'de istifa! Topluca bıraktılar
  12. Van'da eğitime kar engeli
  13. Başkentte "nine"nin yönettiği çete..
  14. Bitlis'te eğitime kar engeli
  15. Ambulansın önünü kesen trafik..
  16. Doha'da Kudüslü kadınlara destek sergisi
  17. "28 Şubat'tan en fazla istifade eden..
  18. Eski Arjantin Devlet Başkanı Menem'e..
  19. Beşiktaş Kulübünden Yıldırım..
  20. New York'ta Pakistanlılardan Hindistan..
  21. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  22. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2019
  23. ABD’nin Venezuela tasarısına Rusya ve..
  24. Esra Albayrak 28 Şubat sürecinde..
  25. Rusya ve Çin'den ABD'nin Venezuela..
  26. 65 yaşındaki çete liderinden pes..
  27. Mescid-i Aksa'nın kadın..
  28. "28 Şubat Allah ve diniyle savaşmanın..
  29. Fabrika yangını 20 itfaiye ekibinin..
  30. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”

Günün Karikatürü

1 Mart 2019
Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti
Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti
28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
28.02.2019 Günün âyet ve hadisi