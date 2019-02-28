Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Bunu yaparsak Londra'yı Paris'i ve Tokyo'yu geçebiliriz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Kanal D'de 'Seçim Özel' programında merak edilen soruları yanıtladı.

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın moderatörlüğünde, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat soruyor; Yıldırım, AK Parti’nin İstanbul projelerini, seçim kampanyasını ve tüm merak edilenleri canlı yayında Kanal D’de cevapladı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:,

İMAMOĞLU'NUN PROJELERİNE NASIL BAKIYOR?

Buket Aydın: Bugün rakibiniz Ekrem İmamoğlu bazı projeler açıkladı. Ne düşünüyorsunuz. Nasıl değerlendireceksiniz?

Çok yoğun bir gün geçirdik projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Bazı projeler bizimkiyle benzer. Bazıları proje olmaktan ziyade yönetimsel konular olduğu anlaşılıyor. Herkes kendi işine bakıyor. Biz kendi mesajlarımızı veriyoruz. Diğer adaylar da kendi mesajlarını verecek. İstanbullu kendi kararını verecek.

TRAFİKLE İLGİLİ PROJELER

Mehmet Soysal: İstanbul deyince bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul Londra, New York, Paris gibi megapol bir şehir. İstanbul’un bir büyük sorunu var o da trafik. Trafik ile ilgili ne çözüm önerileriniz var? Projeleriniz nedir?

İstanbul trafiğinin bir mevcut durumu var bir de bizim projelerimizle ulaşmak istediğimiz nokta var. Hepsini anlatmak bu programa sığmaz. İstanbul’da günde 31 milyonun üzerinde yolculuk var. Hatta 33 milyonu buluyor. 2023’te bu 37 milyona çıkacak. Hareketlilik katsayısı İstanbul ölçeğindeki şehirlerle kıyaslandığında daha az.

5 YIL İÇİNDE RAYLI SİSTEMİ 518 KM'YE ÇIKARTIRSAK LONDRA'YI, TOKYO'YU, PARİS'İ GEÇMİŞ OLACAĞIZ

"AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze- Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak ama yetmez, hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu, Londra'yı, Paris'i geçiyoruz."

"ESENLER OTOGARINI KALDIRACAĞIZ"

Yıldırım: "Esenler'deki otogarı kaldıracağız. Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı. Ciddi anlamda şehir içi trafiğini tıkayan bir hale geldi. Orası kalkacak, uydu dediğimiz, yeni havaalanına yakın 2 tane, Tuzla'da da 1 tane olmak üzere 3 otogar yapılacak."

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