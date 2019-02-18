Binali Yıldırım istifa ediyor! Adaylar belli oldu AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinden istifa edecek. Yıldırım'ın yerine gelebilecek meclis başkan adayları arasında ise 5 isim konuşuluyor. İşte o isimler...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini 18 Şubat'ta bırakacağını açıklamıştı. Yıldırım, bugün istifasını verdikten sonra bir veda yemeği düzenleyecek. Binali Yıldırım'ın yerine gelebilecek meclis başkan adayları arasında ise 5 isim konuşuluyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini bırakmaya hazırlanıyor. Seçim takvimi resmen işlemeye başlayacak Yıldırım'ın istifa kararının Salı günü Genel Kurul'da okunmasıyla Meclis Başkanlığı seçim takvimi de resmen işlemeye başlayacak. Beş gün içinde, yani 23 Şubat'a kadar, siyasi partilerin Meclis Başkanı adaylarını netleştirmesi gerekiyor. Meclis'in yeni başkan adayları arasında kulislerde, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu BaşkanıBekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan YardımcısıHayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'un isimleri konuşuluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce aday çıkamayacaklarını ve AK Parti'nin aday göstereceği ismi destekleyecelerini açıklamıştı.

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