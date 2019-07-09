Binali Yıldırım ile alay eden Berna Laçin madara oldu! 'İlahi adalet'

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Belediye Seçimi döneminde siyasete karışan sanatçı Berna Laçin, Binali Yıldırım’ın fare kullanımı ile dalga geçmiş, bu yolla Ekrem İmamoğlu’na oy toplamaya çalışmıştı. Geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teknoloji cahili olduğu ortaya çıkan Laçin, sosyal medyada alay konusu oldu.

“Twitter siyah oldu, yardım edin!”

Berna Laçin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı, solak olması sebebiyle fareyi sağ eliyle kullanamamasını “Fare tutuşunu göster, sana teknolojiyle ilişkini söyleyeyim.” sözleriyle alaya almıştı. Geçtiğimiz gün attığı twitle birlikte Laçin’in Twitter’ın gece modunu bilmediği ortaya çıktı. Laçin yaptığı paylaşımda, “Twitter sayfamı nasıl becerdiysem siyah yaptım. Gece gece takıldım nasıl düzelir bu?” diyerek cahilliğini gözler önüne serdi. Laçin’in paylaşımıyla dalga geçen twitter kullanıcılarından biri, “Türkiye’deki 'solcu' gerçeği böyle işte. Lafa geldi mi onlardan iyisi yoktur, icraata geldi mi bir halt yapamazlar.” dedi.