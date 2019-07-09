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Binali Yıldırım ile alay eden Berna Laçin madara oldu! 'İlahi adalet'

Binali Yıldırım’ın fare tutuşu ile dalga geçen Berna Laçin, yanlışlıkla gece moduna aldığı twitter hesabını normale döndürmek için takipçilerinden yardım istedi. Milletle alay eden Laçin'in kendi cehaletini sergilediği paylaşımı alay konusu oldu. Kullanıcılar yaşananları 'ilah adalet' olarak yorumladı.

09 Temmuz 2019 Salı 14:00
Binali Yıldırım ile alay eden Berna Laçin madara oldu! 'İlahi adalet'

 Oğuzhan Çağlar   yeniakit.com.tr 

Belediye Seçimi döneminde siyasete karışan sanatçı Berna Laçin, Binali Yıldırım’ın fare kullanımı ile dalga geçmiş, bu yolla Ekrem İmamoğlu’na oy toplamaya çalışmıştı. Geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teknoloji cahili olduğu ortaya çıkan Laçin, sosyal medyada alay konusu oldu.

“Twitter siyah oldu, yardım edin!”

Berna Laçin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı, solak olması sebebiyle fareyi sağ eliyle kullanamamasını “Fare tutuşunu göster, sana teknolojiyle ilişkini söyleyeyim.” sözleriyle alaya almıştı. Geçtiğimiz gün attığı twitle birlikte Laçin’in Twitter’ın gece modunu bilmediği ortaya çıktı. Laçin yaptığı paylaşımda, “Twitter sayfamı nasıl becerdiysem siyah yaptım. Gece gece takıldım nasıl düzelir bu?” diyerek cahilliğini gözler önüne serdi. Laçin’in paylaşımıyla dalga geçen twitter kullanıcılarından biri, “Türkiye’deki 'solcu' gerçeği böyle işte. Lafa geldi mi onlardan iyisi yoktur, icraata geldi mi bir halt yapamazlar.” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:00
  1. İstanbul
  2. Berna Laçin
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU48 dk önce
    BİNALİ BEY İTÜ GEMİ MÜH.MEZUNU.İBB VE HÜKÜMETTE İKEN YAPTIĞI PROJELERE BİR BAK,ONDAN SONRA BU BÜYÜĞÜMÜZE LAF SÖYLE.O PROJELERİN NOKTASINDAN ANLARMISIN.SEN NELER YAPTIN BE HANIM.
  • BekirBekir54 dk önce
    Bu binali nin teknik özürlü oldugu gercegini degitirmez ki.

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