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Binali Yıldırım bomba seçim vaadini açıkladı: İki yıl içerisinde ücretsiz olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iki yıl içerisinde tüm meydan ve mahallelerin ücretsiz internet erişimine kavuşacağını açıkladı.

28 Mart 2019 Perşembe 19:25
Binali Yıldırım bomba seçim vaadini açıkladı: İki yıl içerisinde ücretsiz olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iki yıl içinde İstanbul’un tüm meydanları ve mahallelerinin ücretsiz kablosuz internet erişimine kavuşacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Binali Yıldırım, iki yıl içinde İstanbul'un ana güzergahlarında kablosuz (wi-fi) internet erişiminin bedava sağlanacağını söyledi.

"İki yıl sonra ücretsiz olacak"

Yıldırım, "İstanbul'daki bazı ilçelerde fiber altyapısı yeterli değil. Trafik biraz artıkça yavaşlıyor ve kullanılamaz hale geliyor. İstanbul'daki toplam fiber ağ uzunluğu 47 bin 500 kilometre. Bunu 100 bin kilometreye çıkaracağız. Fiber altyapının geliştirilmesine öncülük edeceğiz. Bunu bir yol olarak görmek lazım. Üzerinden yapılacak faaliyetlerden, trafikten para kazanmak üzere altyapıyı geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. İki yıl sonra İstanbul'da kamuya açık bütün yerlerinde, ana güzergahlarda kablosuz internet (wi-fi erişimi) ücretsiz hale gelecek. Bedava olacak" dedi.

İstanbul'da toplu taşımada raylı sistemin payını artırarak ulaşımı rahatlatmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, metrolara da internet geleceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:25
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım

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