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BİM’den indirimli kırtasiye ürünleri

Yeni eğitim sezonunun başlamasına kısa bir süre kala BİM’de kırtasiye malzemeleri indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:31
BİM’den indirimli kırtasiye ürünleri

Eylül ayının harcama kalemlerinde kırtasiye malzemeleri BİM’de yerini almaya başladı. BİM’de; lisanslı anaokulu çantası 12,90 TL’ye, lisanslı aktivite çantası 24,50 TL’ye, kalem kutusu 4,95 TL’ye, 6’lı parmak boyası 4,50 TL’ye, şekilli oyun hamuru 6,95 TL’ye satışa sunuldu. Satışa sunulan ürünler arasında boya kalemli kırtasiye seti, oyun hamuru, oyun hamurlu yumurta, 12’li dev keçeli kalem ve boyama kitabı da bulunuyor. Bu hafta satışa sunulan ürünler arasında 349 TL fiyatı ile Alcatel akıllı çocuk takip saati, 39,90 TL fiyatı ile Trust marka taşınabilir şarj aleti, 249 TL fiyatı ile Hometech marka HT 8C tablet, 99 TL fiyatı ile kitaplık çalışma masası yer alıyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:31
  1. BİM

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