BİM'de Dortluoğlu'na CEO'luk görevi! Şok yeni karar verildi, peş peşe duyurdular! Artık aktüel ürünlerde ticaret hacmi ne yapılacak?
BİM yönetim kurulu ve icra kurulu başkanlıkları görevini yürüten Mustafa Latif Topbaş'ın şirketten ayrılma kararı aldıktan sonra sürpriz karar verildi. FO pozisyonundaki Haluk Dortluoğlu şirketin yeni CEO'su oldu ve kararlarını peş peşe duyurdular. Herkesin gözü BİM'in piyasalardaki yeni indirimli ürünlere yapılacak olan değişikliklerde iken söz konusu değişikliklerin 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle geçerlilik kazanacağına karar verdi. Karar yürürlüğe girince yeni ürünler ve ilişkin değişiklikler merak ediliyor.
BİM'de Dortluoğlu'na CEO'luk görevi
BİM yönetim kurulu ve icra kurulu başkanlıkları görevini yürüten Mustafa Latif Topbaş'ın şirketten ayrılma kararı alması üzerine icra kurulunun lağvedilerek CEO pozisyonu oluşturulmasına karar verildi. Sürpriz karar sonrası bu göreve uzun yıllar şirketin CFO'luk görevini üstlenen Haluk Dortluoğlu atandı.
BİM'de üst düzey yönetimde kritik değişiklikler yaşandı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, CFO pozisyonundaki Haluk Dortluoğlu şirketin yeni CEO'su oldu. BİM'in Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Latif Topbaş görevini Mahmud Muhammed Topbaş'a devretti.
Değişiklikler şirketin yönetim kurulu ve icra kurulu başkanlıkları görevlerini yürüten Mustafa Latif Topbaş'ın şirketteki görevlerinden ayrılma kararı alması üzerine yaşandı.
Şirketin yönetim kurulu 31 Ağustos 2023 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Mahmud Muhammed Topbaş'ın atanmasına, İcra Kurulu Üyesi ve COO Galip Aykaç'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ve kendisinin şirketteki mevcut görevlerinden ayrılmasına karar verdi.
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Kurul Mahmud Muhammed Topbaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Galip Aykaç'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesini kararlaştırdı.
Şirket icra kurulunun lağvedilerek, CEO pozisyonunun ihdas edilmesine ve Haluk Dortluoğlu'nun CEO olarak atanmasına karar verdi.
bloomberght'de Söz konusu değişikliklerin 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle geçerlilik kazanacağına karar verdi ifadelerine yer verildi.
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