BİM, tüketiciyi uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmak için yatırımlarını artırıyor! Yüzde 23 büyüme hedefi

BUĞRA KARDAN

Ülkemizin dev perakende gruplarından BİM, ekonomik kaynaklı manipülasyonlara ve kurdaki dalgalanmaya rağmen yatırımlarını ertelemedi. Şirket, 2018 başında belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

HAMLE YAPACAĞIZ

BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç, yatırımlarının artarak devam edeceğini dile getirdi. Plan ve projelerini askıya almayacaklarını kaydeden Aykaç, “Ülkemiz çok dinamik olup bize güven veriyor” dedi. Durgunluğun aşılacağını, dalgaların durulacağını belirten Aykaç, “Reel sektör olarak sorunların altından kalkacağız, yatırımda hamle yapacağız, üretimi ve istihdamı arttıracağız” ifadesini kullandı.

600 RAKAMI GEÇİLECEK

“Şirket olarak, sene başında açıkladığımız hedeflere bağlıyız” diyen Aykaç, “Ülke içinde 600 şube açmayı planlıyorduk. Bu sayıyı aşacağız. Büyümemiz de yüzde 22-23 seviyesinde olacak” açıklamasını yaptı. Dış yatırımlara değinen Aykaç, bölge ülkelerinin radarlarında olduğunu vurguladı.

HAKSIZ KAZANÇ ÖNLENMELİ

Yerli ürünlerin de fiyatlarının arttığına işaret eden Aykaç, “Bunların içinde ithal hammadde var. İthal hammaddelerin başında da ambalaj bulunuyor. Un ve makarna imalatı için buğdayı dışarıdan getiriyoruz. Bu bile fiyatları katlıyor. Onun için her alanda yerli üretim temel alınmalı, ayrıca firmaların fiyatlar ile oynayıp vurgun yapmamaları, haksız gelir elde etmemeleri için önlemler alınmalı” önerilerini sundu. Galip Aykaç, her sektörde yerlileşmenin fiyat artışlarını önleyeceğini kaydetti.

TARIMA ÖNEM VERİLMELİ

Doların artışının ardından ürün fiyatlarının fırladığını anlatan Aykaç, şöyle devam etti:

“Doğal olarak kurda yukarı yönlü oynamalar ürün bedellerini arttırdı. Bu durum perakendeciler olarak devreye girmemizi, önlemler almamızı gerektirdi. Tedarikçilerimiz ile bir araya gelerek, fiyat artışlarının nedenlerini ele alarak sorunu aşma gayretine girdik.

Kuşkusuz fiyat artışlarında hammadde ithalatı önemli rol oynuyor. Bu nedenle hemen yerli üretime odaklanmalıyız. Tarımda güçlü bir ülke olmalıyız. Gerek tarım alanında hamle yapmak için derhal plan ve projeler ortaya koymalı, uygulamalıyız. Dışa bağımlılığımızı aşağı çekmeli, iç tüketimimizi karşılayabilmeliyiz. Bunu başardığımız, ihracatımızı da arttırdığımız takdirde kur şoklarına karşı korunaklı hale geliriz.”

PRİVATE LABEL ATAĞI

BİM raflarında bulunan ürünlerin büyük bölümünün private label (özel markalı) olduğuna değinen Aykaç, “Burada hedefimiz yüzde 100’ü yakalamak” dedi.

Bu alanda Dost markasıyla başlayan yolculuklarının hem kendileri hem de rakipleri için önemli bir hal aldığını aktaran Aykaç, “Burada gidilecek yol, elde edilecek gelir çok” diye ekledi.