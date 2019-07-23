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BİM A-101 ŞOK İŞKUR iş ilanları güncel İŞKUR iş ilanları sorgula

İŞKUR bim, A101, Şok iş ilanları. Türkiye’nin market zincirleri arasında yer alan BİM A-101 ve ŞOK marketleri bünyesinde çok sayıda personel çalıştırmakta. BİM A-101 ve ŞOK iş başvurusunda bulunacaklar İŞKUR BİM A-101 ve ŞOK iş ilanlarını merak etmekte. Depo görevlisi, reyon görevlisi, satış danışmanı, beden İşçisi, kasiyer ve perakende satış personeli olmak üzere eleman alımı söz konusu. İŞKUR e-şube üzerinden iş ilanına çıkan BİM, A-101 ve ŞOK marketleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplamda 450 personel alımı yapacak. Peki İŞKUR BİM iş ilanları, A101 İŞKUR iş ilanları, ŞOK market İŞKUR iş başvurusu.

23 Temmuz 2019 Salı 18:44
BİM A-101 ŞOK İŞKUR iş ilanları güncel İŞKUR iş ilanları sorgula

Türkiye’nin market zincirleri arasında yer alan BİM A-101 ve ŞOK marketleri bünyesinde çok sayıda personel çalıştırmakta. BİM A-101 ve ŞOK iş başvurusunda bulunacaklar İŞKUR BİM A-101 ve ŞOK iş ilanlarını merak etmekte. Depo görevlisi, reyon görevlisi, satış danışmanı, beden İşçisi, kasiyer ve perakende satış personeli olmak üzere eleman alımı söz konusu. İŞKUR e-şube üzerinden iş ilanına çıkan BİM, A-101 ve ŞOK marketleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplamda 450 personel alımı yapacak. Peki İŞKUR BİM iş ilanları, A101 İŞKUR iş ilanları, ŞOK market İŞKUR iş başvurusu.

İŞKUR BİM iş ilanları için tıklayınız

İŞKUR A101 iş ilanları için tıklayınız

ŞOK İŞKUR iş ilanları başvuru şartları

Ankara Kazan Dağıtım merkezimize İşbaşı Eğitim Programı kapsmaında depo görevlisi alınacaktır.

Şartlar;

- Son bir ay sigorta bildirimi bulunmayan,

- en az ilköğretim mezunu,

- adli sicil kaydı bulunmayan,

- askerliği yapmış veya en az 2 yıl tecilli,

- Etimesgut, Sincan, Keçiören, Gölbaşı bölgesinde ikamet eden.

ŞOK Market İŞKUR kasiyer iş ilanı

Türkiye'nin perakende sektöründe hızla büyüyen şirketi; Şok Marketler T.A.Ş. Kocaeli tüm bölgeler özellikle GEBZE, ÇAYIROVA VE DARICA ilçelerinde  görevlendirmek üzere Mağaza Elemanları aramaktadır. Adaylar ihtiyaca göre İşbaşı Eğitim Programı kapsamındada değerlendirilecektir. Pozisyon ile ilgili kısa görev tanımı ve uygun adayların taşıması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır.

Mağazanın depo, raf düzeni ve temizliğini sağlamak,

Ürünlerin belirlenen standartta ve kalitede yerleşimini yapmak,

Mağaza kasaları ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek,

Kampanyaları takip ederek müşterilere aktarmak ve tüm müşteri ilişkilerine destek vermek.

Nitelik ve Beceriler

Görüşmeler , 23.07.2019 – SALI 10:00 – 16:00 arasında İzmit Cedit Mağazamızda(Kocaeli Devlet Hastanesinden  200 Metre Geride)(Görüşmeye gelirken Nüfus Cüzdan fotokopisi ve son mezun olunan veya devam edilen eğitime dair belge getirilmelidir 

Kriterler:

18 yaşından büyük

En az lise mezunu

Erkek adaylar için min. 3 yıl tecil

Son 1 ay sigortasız olma

Daha önce İEP'ten cezalı olmama

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:44
  1. Kocaeli
  2. Ankara
  3. BİM A-101 ve ŞOK İŞKUR iş ilanları
  4. İŞKUR BİM iş ilanları
  5. A101 İŞKUR iş ilanları
  6. ŞOK market İŞKUR iş başvurusu
  7. İŞKUR bim A101 Şok iş ilanları
  8. ŞOK İŞKUR iş ilanları başvuru şartları

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