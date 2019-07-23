BİM A-101 ŞOK İŞKUR iş ilanları güncel İŞKUR iş ilanları sorgula
İŞKUR bim, A101, Şok iş ilanları. Türkiye’nin market zincirleri arasında yer alan BİM A-101 ve ŞOK marketleri bünyesinde çok sayıda personel çalıştırmakta. BİM A-101 ve ŞOK iş başvurusunda bulunacaklar İŞKUR BİM A-101 ve ŞOK iş ilanlarını merak etmekte. Depo görevlisi, reyon görevlisi, satış danışmanı, beden İşçisi, kasiyer ve perakende satış personeli olmak üzere eleman alımı söz konusu. İŞKUR e-şube üzerinden iş ilanına çıkan BİM, A-101 ve ŞOK marketleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplamda 450 personel alımı yapacak. Peki İŞKUR BİM iş ilanları, A101 İŞKUR iş ilanları, ŞOK market İŞKUR iş başvurusu.23 Temmuz 2019 Salı 18:44
Türkiye’nin market zincirleri arasında yer alan BİM A-101 ve ŞOK marketleri bünyesinde çok sayıda personel çalıştırmakta. BİM A-101 ve ŞOK iş başvurusunda bulunacaklar İŞKUR BİM A-101 ve ŞOK iş ilanlarını merak etmekte. Depo görevlisi, reyon görevlisi, satış danışmanı, beden İşçisi, kasiyer ve perakende satış personeli olmak üzere eleman alımı söz konusu. İŞKUR e-şube üzerinden iş ilanına çıkan BİM, A-101 ve ŞOK marketleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplamda 450 personel alımı yapacak. Peki İŞKUR BİM iş ilanları, A101 İŞKUR iş ilanları, ŞOK market İŞKUR iş başvurusu.
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İŞKUR A101 iş ilanları için tıklayınız
ŞOK İŞKUR iş ilanları başvuru şartları
Ankara Kazan Dağıtım merkezimize İşbaşı Eğitim Programı kapsmaında depo görevlisi alınacaktır.
Şartlar;
- Son bir ay sigorta bildirimi bulunmayan,
- en az ilköğretim mezunu,
- adli sicil kaydı bulunmayan,
- askerliği yapmış veya en az 2 yıl tecilli,
- Etimesgut, Sincan, Keçiören, Gölbaşı bölgesinde ikamet eden.
ŞOK Market İŞKUR kasiyer iş ilanı
Türkiye'nin perakende sektöründe hızla büyüyen şirketi; Şok Marketler T.A.Ş. Kocaeli tüm bölgeler özellikle GEBZE, ÇAYIROVA VE DARICA ilçelerinde görevlendirmek üzere Mağaza Elemanları aramaktadır. Adaylar ihtiyaca göre İşbaşı Eğitim Programı kapsamındada değerlendirilecektir. Pozisyon ile ilgili kısa görev tanımı ve uygun adayların taşıması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır.
Mağazanın depo, raf düzeni ve temizliğini sağlamak,
Ürünlerin belirlenen standartta ve kalitede yerleşimini yapmak,
Mağaza kasaları ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek,
Kampanyaları takip ederek müşterilere aktarmak ve tüm müşteri ilişkilerine destek vermek.
Nitelik ve Beceriler
Görüşmeler , 23.07.2019 – SALI 10:00 – 16:00 arasında İzmit Cedit Mağazamızda(Kocaeli Devlet Hastanesinden 200 Metre Geride)(Görüşmeye gelirken Nüfus Cüzdan fotokopisi ve son mezun olunan veya devam edilen eğitime dair belge getirilmelidir
Kriterler:
18 yaşından büyük
En az lise mezunu
Erkek adaylar için min. 3 yıl tecil
Son 1 ay sigortasız olma
Daha önce İEP'ten cezalı olmama
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