Bilmediğiniz 7 temizlik yöntemi evde işinizi çok kolaylaştıracak! Ev temizliği için pratik bilgiler

Ev temizliği, en çok vakit harcadığımız işlerden biri. Doğal ürünlerle temizlik yapma gibi yeni trendlerin ortaya çıkmasıyla da daha kolay, sağlıklı ve kalıcı temizlik yapmak için neler yapılabileceği ise sıklıkla konuşuluyor.

Evde temizliğe ve hijyene oldukça önem gösterenler, ölsün mikroplar diyenler, inatçı lekelere pabuç bırakmak istemeyenler, çiziklere, kire, pasa geçit vermeyenler için pek bilinmeyen haberimizde harika bilgiler var.

Bilmediğiniz 7 temizlik yöntemi evde işinizi çok kolaylaştıracak

1. Parmak İzi Lekesine Bir damla zeytinyağı

Paslanmaz çelik imali malzemelerinde yer eden yağlı parmak izleri sizi çıldırtıyor mu? Bu durumda zeytinyağı sizin için mükemmel bir çözüm sunar. Bir kağıt havluya birkaç damla zeytinyağı (eğer zeytinyağı yoksa; bebek yağı da işe yarae) uygulayın ve paslanmaz çeliği ovalayın. Parmak izleri tamamen kaybolur.

Beyaz tebeşirle Yağ Lekesi

Beyaz tebeşir parçalarını her zaman çamaşır deterjanınıza yakın tutun. Giysilerinizde yağ veya yağ lekeleri varsa, tebeşir yağ lekelerini çıkarmanıza yardımcı olur. Lekelere biraz tebeşir sürtün, tebeşir tüm yağları emecektir. Giysilerinizi normalde yaptığınız gibi yıkayın. Leke üzerine biraz mısır nişastası serpmek aynı etkiyi sağlar.

Pencere Camlarına Mısır nişastası

Mısır nişastası, pencereleri temizlemek için de harika bir ürün. 240 mililitre su, 240 mililitre beyaz sirke karışımı yapın ve bir çay kaşığı mısır nişastası ekleyin. Çözülmesine izin verin ve pencerelerinizi temizlemek için kendinize mükemmel bir temizlik maddesi hazırlayın.

Su Lekelerinin Düşmanı Beyaz sirke

Banyonuzdaki veya mutfağınızdaki minerallerin neden olduğu su lekeleri gerçekten rahatsız edici olabilir. Neyse ki, bu lekeleri bir miktar beyaz sirke ile kolayca çıkarabilirsiniz. Mikrofiber bir beze bol miktarda sirke dökün ve lekeli yüzeyleri temizlemek için kullanın. Sirkeyi yaklaşık 15 dakika bekletin ve sonra tekrar temiz bir bezle silin. Sirkede bulunan asit lekelerin kaybolmasına neden olur.

Dondurucu Mucizesi

Çamaşır makinesine giremeyen, bisiklet kaskı gibi kokan spor kıyafetleriniz var mı? Sızdırmaz, büyük bir torbaya alın ve dondurucuya koyun. Dondurucunun soğuğu nedeniyle, koku kasktan kaybolur. Pantolonunuzda sakız mı var? Dondurucuya koyun! Sakız donduğunda, kolayca çıkarabilirsiniz.

Ayakkabıları Beyazlatmak İçin Misel Su

Ayakkabıların, ilk aldığınız zamandan daha az mı beyaz? Onları bir miktar misel suyla kolayca temizleyebilirsiniz. Birçok insan bu suyu yüzünü temizlemek için kullanıyor, ama aynı zamanda ayakkabının üstünde harikalar yaratıyor.

Tuvaletlerdeki Koyu Renkli Halkalar

Birçok insan ölü deri hücrelerini derilerinden temizlemek için bir ponza taşı kullanır. Ama bu taşı tuvaleti temizlemek için de kullanabilirsiniz! Islak bir ponza taşıyla kireç kalıntısı ve koyu halkaları çıkarmak çok kolaydır. Ponza taşının tamamen ıslak olduğundan emin olun, eğer değilse, klozeti çizebilirsiniz. Klozetin gerçekten temizlenmesini istiyorsanız, önce kaseye 150 gram kabartma tozu koyabilir ve birkaç dakika bekletip bırakabilirsiniz. Ardından kabı, ponza taşıyla temizleyin.