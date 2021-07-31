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Aktüel Bill Gates'ten 'dünya nüfusunu azaltma' itirafı! 1 milyar insanı kolayca sildi
Aktüel

Bill Gates'ten 'dünya nüfusunu azaltma' itirafı! 1 milyar insanı kolayca sildi

Küreselci medya organlarında "hayırsever" olarak takdim edilen Microsoft'un sahibi Bill Gates, 10-15 yıl önce yaptığı bir konuşmada "dünya azaltma planları"nı ve nasıl uygulanması gerektiğini açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 02:15:00 -
Bill Gates'ten 'dünya nüfusunu azaltma' itirafı! 1 milyar insanı kolayca sildi

 yeniakit.com.tr 

Küreselci medyada sabah akşam "hayırsever" olarak pazarlanan ve koronavirüs aşılarının tamamına fon aktaran Bill Gates, 10-15 yıl önce yaptığı bir konuşmasında, dünyadaki 1 milyar nüfusun azaltılmasını nasıl başaracaklarını gerekçesiyle birlikte anlattığı ortaya çıktı.

"İnsan nüfusu düşerse karbon emisyonu düşer"

Karbon emisyonunun sürekli yükseldiğini söyleyen Bill Gates, konuşmasında bir de formül verirken insan nüfusunun düşürülmesi halinde diğer çarpanların da düşeceğini ifade ediyor.

"Dünya nüfusunu 1 milyar kişi düşürebiliriz"

"Bu dizindekilerden biri, karbon emisyonunu aşağı düşürmek için en iyi yollardan biri." diyen Gates, "Bugün dünyada insan sayısı 6,8 milyar. Bu konuda yaptıklarımız çok iyi hizmetlere ilişkin yeni aşılar, sağlık, üreme sağlığı... Nüfus yüzde 10, belki yüzde 15 (yaklaşık 1 milyar insan) daha düşük olabilir." ifadelerini kullanıyor.

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